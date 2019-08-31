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الأردن يدين افتتاح هندوراس بعثة لها بالقدس

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الأردن يدين افتتاح هندوراس بعثة لها بالقدس الأردن يدين افتتاح هندوراس بعثة لها بالقدس

جى بي سي نيوز  :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار هندوراس إفتتاح بعثة دبلوماسية لها في القدس وقرار جمهورية ناورو الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة على أن هذه القرارات تتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي وخصوصاً قرارات مجلس الأمن ٤٧٦ و٤٧٨ و٢٣٣٤ التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.

وطالب القضاة المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في إتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على وضع القدس والتأكيد على أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

جي بي سي نيوز

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