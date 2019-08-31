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يمنع الحقن المجهري في هذه الحالة
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:22 صباحاً
الدكتور أميمة إدريس لـ" #الحكاية ": هناك سن لعملية (تجميد البويضات) وبعدها لا يمكن إتمام العملية
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:22 صباحاً
أحمد شوبير: يجب أن ننتظر حتى نحكم على فايلر مع الأهلي
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:21 صباحاً
آراء النقاد الرياضيين في فايلر مدرب الأهلي الجديد
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:21 صباحاً
4 تدابير أمنية تساعد الشركات الصغيرة على تأمين مواقعها الإلكترونية
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:18 صباحاً
بطل ملاكمة فلبيني يطلق عملته المشفرة Pac
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:18 صباحاً
مساء dmc - أول "غابة عمودية" في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:09 صباحاً
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها : بحثت كثيرًا عن الأمر قبل خوض التجربة
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:08 صباحاً
د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات
-
الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:08 صباحاً
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات)
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:08 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
أطول حرب في تاريخ أمريكا.. بوادر اتفاق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 31 أغسطس 2019 12:14 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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