أخبار عاجلة

مساء dmc - أول "غابة عمودية" في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها : بحثت كثيرًا عن الأمر قبل خوض التجربة -
د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات) -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد : نحن نجمد بويضات وليس أجنة -
تعرف على أعضاء الجهاز الفني الجديد للأهلي -
"أنصار الله" تعلن قصف قوات الجيش اليمني في حجة -
باب الخلق | الفقرة الاسبوعية مع الدكتور عمرو يسري -
دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. Mbc مصر

#الحكاية | رئيس هيئة الاسعاف الدكتور محمد جاد يكشف تفاصيل زيادة أسعار خدماتها

Google+ Print
مواضيع متعلقة
يمنع الحقن المجهري في هذه الحالة

يمنع الحقن المجهري في هذه الحالة

الدكتور أميمة إدريس لـ" #الحكاية ": هناك سن لعملية (تجميد البويضات) وبعدها لا يمكن إتمام العملية

الدكتور أميمة إدريس لـ" #الحكاية ": هناك سن لعملية (تجميد البويضات) وبعدها لا يمكن إتمام العملية

د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات

د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات

دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات)

دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات)