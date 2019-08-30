سامسونج قد تطلق نسخة بسعر مُخفَّض من Galaxy Fold

أفاد موقع (سام موبايل) SamMobile اليوم الجمعة بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق نسخة بسعر معقول من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold الذي تعتزم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكانت سامسونج قد أعلنت عن أول هاتف ذكي قابل للطي في 20 شباط/فبراير الماضي، وكان من المقرر إطلاقه في السوق في شهر نيسان/ أبريل، ولكن العينات التي أرسلتها للصحفيين واجهت مشكلات في الشاشة، الأمر الذي جعل الشركة تدرك أن الهاتف لا يزال غير مستعد للإطلاق، فأجلت ذلك إلى أجل غير مسمى.

ومنذ مدة بدأ الحديث عن أن الشركة تمكنت من حل المشكلات التي يعاني منها (جالاكسي فولد)، واليوم أُشيع أن الشركة تعتزم إطلاقه في كوريا الجنوبية في 6 أيلول/ سبتمبر المقبل، ولكن موقع (سام موبايل) – المتخصص بأخبار شركة سامسونج – أفاد بأن الشركة تعتزم إطلاق نسخة بسعر أقل من الهاتف، إذ يُنظر إلى سعر الهاتف – البالغ 1,980 دولار أمريكي – على أن باهظ جدًا.

وقال الموقع: إن سامسونج تعتزم تخفيض حجم ذاكرة التخزين الداخلية إلى 256 جيجابايت من 512 جيجابايت. وأضاف أن هاتف (جالاكسي فولد) الجديد يُطور في الوقت الراهن تحت اسم الطراز (إس إم – إف 700 إف) SM-F700F.

وأشار (سام موبايل) إلى أن سامسونج سوف تجري تغييرات جوهرية على الهاتف تسمح لها بتخفيض السعر إلى مستوى يجعله معقولًا.

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وكانت سامسونج قد اعترفت على لسان (دي جيه كوه) – الرئيس والمدير التنفيذي لقسم تقنية المعلومات والاتصالات في الشركة – بالتسرع في إطلاق هاتف (جالاكسي فولد) قبل أن يكون جاهزًا، وذلك في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت البريطانية نشرت قبل نحو شهرين.

وكانت سامسونج قد عانت بعد الإعلان عن جالاكسي فولد من سلسلة من الأحداث المؤسفة التي أدت إلى قيام الشركة بإلغاء جميع الطلبات المسبقة للهاتف القابل للطي وتأخير صدوره.

وبدأت عيوب الشاشة القابلة للطي بالظهور عندما بدأت سامسونج بشحن وحدات مراجعة الجهاز، وكان ذلك مؤشرًا واضحًا على احتمال تسرع سامسونج في إطلاق الهاتف قبل إجراء الاختبارات الكافية في سبيل التفوق على المنافسين.