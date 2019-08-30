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بعد تحذيرات "حصار الأيام السبعة"... الإمارات تصدر بيانا عاجلا

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ونشرت السفارة الإماراتية في نيويورك مجموعة من

التي تحذر فيها المواطنين الإماراتيين من وصول إعصار "دوريان" إلى ولاية كاليفورنيا.

وقالت السفارة في بيانها "تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا، سنقوم بإخلاء جميع المواطنين الإماراتين قبل وصول إعصار دوريان، الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الاثنين الموافق 2/9/2019".

© AP Photo / Noel Celis, Pool

وتابعت "الرجاء التحضير للإخلاء، في حال عدم تلقي تعليمات من البعثات التمثلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يرجى الاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك، أو سفارة الدولة في واشنطن".

وأشارت السفارة إلى أن الإعصار الذي سيضرب شواطئ ولاية فلوريدا وشرق جورجيا، يمكن أن يكون خطيرا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ، قد أعلن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، تحسبا لقوم إعصار دوريان المدمر.

أطلقت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، تحذيرا من الدرجة الأولى، وضرورة أن يأخذ المواطنون الحذر من حصار قد يمتد لسبعة أيام.

نشرت "بلومبرغ" الأمريكية مقطع لحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، التي أكد فيها فرق الاستجابة السريعة رفعت درجة الطوارئ إلى القصوى، استعدادا لمرور إعصار دوريان بالولاية الأمريكية.

وحذرت السلطات الأمريكية من الإعصار وصلت قوة تدميره حاليا إلى الفئة الرابعة، ما يجعله مدمرا بصورة كبيرة، لذلك حذر ديسانتيس، من تعرض البعض للحصار.

وقال حاكم فلوريدا: "على الجميع أن يستعد أن يصبح هو وأسرته تحت الحصار لسبعة أيام، عليه أن يحضر كافة المؤن أو المياه أو الأدوية التي يحتاجها، في حالة تعثر وحدات الاستجابة السريعة من الوصول له في الوقت المناسب أو انقطاع شبكات الاتصال أو الكهرباء".

​وتابع "من المتوقع أن تصدر أوامر بالإخلاء الطوعي أو الإجباري لبعض الأماكن المتوقع أن تصل فيها درجة الخطورة إلى حد قاتل، مثل مقاطعتي بالم بيتش وأورانج".

كما أعلنت السلطات، وفقا لما أعلنته صحيفة "أورلاندو سينتيال" الأمريكية، إغلاق المدارس والجامعات في عدد كبير من المقاطعات منذ الثلاثاء الماضي.

​ويحذر المركز الوطني للأعاصير في تصريحات للشبكة الأمريكية من أن إعصار دوريان هذا العام ستفوق شدته كافة الأعوام الماضية، خاصة أنه يسير بسرعة 105 ميل في الساعة.

SputnikNews

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