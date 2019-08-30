أخبار عاجلة

دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة -
تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري -
أول دولة يزورها حمادي الجبالي حال أصبح رئيسا لتونس -
تجميد البويضات.. عملية منتشرة في العالم وجدل في مصر بسببها -
كاميرا " #الحكاية " في معارض "أهلا مدارس" بمحافظة القاهرة لبيع مستلزمات المدارس -
عمرو أديب يوجه رسالة للإعلاميين المصريين -
عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلول كثيرة في الملعب -
تصريحات طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري عقب الخسارة من الزمالك بكأس مصر -
بعد مصرع بطل العالم في السباحة... الموت يحصد أبطال سعوا للأرقام القياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي

Google+ Print

دمشق - سبوتنيك. وقال قائد ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة خاضتها قواته ضد مسلحي "حراس الدين"، المسيطر على تلك المنطقة، والتابع لـجبهة النصرة الإرهابية" [المحظورة في ]".

© Sputnik . Bassel Shartouh

وأضاف القائد الميداني: "الجيش سيطر أمس على مزارع التمانعة وبلدة الزرزور وتل غبار، وتابع تقدمه باتجاه التمانعة التي سيطر عليها اليوم".

وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، قال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن وحدات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني في قوات العميد سهيل الحسن، الملقب بالنمر، قوله:

 إن وحدات الجيش نفذت عملية تمهيد ناري مكثف، استهدفت مواقع وتحصينات المجموعات الإرهابية في المنطقة قبل شن وحدات الاقتحام هجوما بريا كاسحا قوبل بانهيارات في صفوف الإرهابيين.

وأضاف المصدر أن "القوات تقدمت باتجاه المحور الشمالي لبلدة التمانعة، تزامنا مع تقدم وحدات أخرى من الجهتين الجنوبية والشرقية، وتم تطويق مركز البلدة لتبدأ عملية الاقتحام والسيطرة عليها بشكل كامل".

وتمكنت وحدات من الجيش السوري، مساء الأربعاء، من السيطرة على بلدة الخوين والمزارع الممتدة ما بين بلدة الخوين ومدينة التمانعة جنوب شرقي إدلب، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة وبعد تمهيد مدفعي وجوي مكثفين على خطوط تنظيم "أجناد القوقاز".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار في إدلب اعتباراً من السبت

روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار في إدلب اعتباراً من السبت

تشاووش أوغلو: روسيا أكدت لنا أن القوات السورية لن تهاجم نقاطنا للمراقبة

تشاووش أوغلو: روسيا أكدت لنا أن القوات السورية لن تهاجم نقاطنا للمراقبة

الولايات المتحدة تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب بدون إخطار تركيا أو روسيا

الولايات المتحدة تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب بدون إخطار تركيا أو روسيا