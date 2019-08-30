شبه جزيرة القرم تعرض خدماتها البحرية لسوريا

وخلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال مرادوف الذي قدم إلى سوريا للمشاركة في معرض دمشق الدولي: "إن جمهورية القرم مهتمة بأن تقوم سوريا ببناء وإصلاح سفنها في أحواضنا المائية".

وأضاف مرادوف: "لدينا مصلحة في التعاون في مجالات مثل إصلاح السفن وبناء السفن لدى سوريا أسطولها الخاص وتحتاج إلى مثل هذه الخدمات".

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن سوريا تمر بفترة حساسة بعد حرب عنيفة ضد الإرهاب الدولي.

ولفت مرادوف، قائلا: "تقوم روسيا وشبه جزيرة القرم بإنتاج الكثير من المنتجات التي تحتاجها سوريا ومنها المعادن والهياكل المعدنية والمنتجات الهندسية وأدوات الطاقة ومعدات اللحام".

ويقام معرض دولي في دمشق سنويًا منذ عام 1954 ويشارك فيه حوالي 1500 شركة من 38 دولة.