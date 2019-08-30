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قناة عبرية: رسالة إسرائيلية جديدة إلى "حزب الله"

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وذكرت القناة العبرية الـ"13"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن إعلان الجيش الإسرائيلي عن مشروع "الصواريخ الدقيقة" في لبنان، أمس الخميس، بمساعدة إيرانية، يعني توجيه رسالة قوية إلى حزب الله اللبناني بأن إسرائيل ليست معنية بالحرب على الجبهة الشمالية، وبأنها لن تقبل أي تواجد لصواريخ دقيقة بالقرب من حدودها المشتركة مع لبنان.

© Sputnik .

وأفادت القناة العبرية بأن إسرائيل رغم كونها ليست معنية بالحرب ـ على حد قولها ـ فإنها مستعدة لأي احتمال على الجبهة الشمالية، سواء مع حزب الله اللبناني أو سوريا أو أي قوة عسكرية أخرى. 

وأوردت القناة أن إسرائيل تتوقع أن يقوم حزب الله بالرد على اختراق طائرتين مسيرتين الأجواء اللبنانية، ليلة السبت/الأحد الماضي، وبأن الحزب يبحث في هذه الأثناء عن أي ثغرات بطول الجدار الحدودي بين لبنان وإسرائيل، في المقابل قلص الجيش الإسرائيلي نشاطه بالقرب من تلك الحدود. 

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف، مساء أمس الخميس، النقاب عن تفاصيل حول مشاريع الصواريخ الدقيقة التابعة لـ"حزب الله" بقيادة إيران، فضلا عن الكشف عن شخصيات إيرانية ولبنانية تقف خلف المشروع المقام في لبنان.

فكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، جاء فيها أن إسرائيل تكشف عن الشخصيات المسؤولة عن مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في الفترة الأخيرة تسعى إيران و"حزب الله" لتسريع مشروع "الصواريخ الدقيقة" من خلال محاولة إنشاء مواقع إنتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة مناطق.

SputnikNews

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