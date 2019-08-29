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بعدما أثار جدلا... سر اللون المستخدم في طلاء قصر البارون بمصر

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بعدما أثار جدلا... سر اللون المستخدم في طلاء قصر البارون بمصر بعدما أثار جدلا... سر اللون المستخدم في طلاء قصر البارون بمصر

أكد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، على وجود وثيقة فرنسية تقر أن اللون الطوبي هو لون القصر الأصلي، وليس لونا آخر كما يروج البعض، وأن ما يتردد مجرد شائعات وأكاذيب.

وأوضح وزيري ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية، أن جميع الترميمات التي تتم في قصر البارون تنفذ بأيادي مصرية خالصة، وأن هذا اللون هو الأصلي لقصر البارون، مشيرا إلى أن قصر البارون استمر بنائه 4 سنوات، وتبلغ مساحته 12 ألف متر مربع.

كما بيّن ذلك عامل مسن كان يعمل منذ صغره في قصر البارون، يدعى "عم عنتر"، رغب في الاتصال بوزير الآثار المصرية، خالد العناني، لكي يوجه له الشكر، بسبب عودة لون قصر البارون إلى سابق عهده القديم، موضحا أن لون قصر البارون الذى فيه الآن هو اللون الأصلي.

وأكد مصطفى وزيري أن "عم عنتر" أخرس جميع الشائعات التي أطلقت في الفترة الأخيرة.

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