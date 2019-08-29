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الأردن يصدر أكبر شحنة "فوسفات" في تاريخه

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الأردن يصدر أكبر شحنة "فوسفات" في تاريخه الأردن يصدر أكبر شحنة "فوسفات" في تاريخه

جي بي سي نيوز:- صدّرت شركة مناجم الفوسفات أمس الثلاثاء، عبر ميناء تصدير الفوسفات بالعقبة، 79400 طن .

و قال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، ان هذه الشحنة ترفع حجم تصدير الشركة من مادة الفوسفات الى الهند خلال الشهر الحالي فقط إلى 414 الف طن.

وأكد ان هذه الشحنة تعد الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، يتم تحميلها في يوم واحد وفي زمن قياسي وغير مسبوق على متن أحدى أكبر بواخر الشحن، ما يؤكد كفاءة الميناء والعاملين فيه وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ضمن المدد الزمنية المحددة .

وأعرب الدكتور الذنيبات عن تقديره لجهود جميع العاملين في الميناء وفي كل مواقع العمل التابعة للشركة وتفانيهم في العمل وحرصهم على مصلحة الشركة واستقرارها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وقال إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية ستبقى بهمة العاملين فيها، من المؤسسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، والمساهمة دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

جي بي سي نيوز

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