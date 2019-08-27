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بالفيديو و الصور : سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة

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بالفيديو و الصور : سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة بالفيديو و الصور : سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة

جي بي سي نيوز :- انفجرت سيارة مفخخة، مساء اليوم الاثنين، في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي السوري، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.

وقال مصدر طبي في مدينة الطبقة: "قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة، في انفجار سيارة مفخخة في شارع فلسطين، غرب دوار داوود وسط مدينة الطبقة".

وأضاف المصدر أن "عددا من المصابين نقلوا إلى العيادات الطبية في المنطقة".

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورا لمكان الانفجار، بالإضافة إلى صورة أحد الذين لقوا مصرعهم، ويدعى، أحمد الشواخ الحمدلي، من بلدة دبسي عفنان.


 

وتشهد مدينة الطبقة التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية "قسد"، انفجارات متكررة تستهدف عادة عناصرها.

وتتهم "قسد" خلايا تابعة لتنظيم "داعش" بالوقوف وراء التفجيرات.

المصدر: وكالات + "فيسبوك"

 

 

جي بي سي نيوز

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