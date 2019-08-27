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شاهد صورة أول هاتف مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل

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نشر مسؤول بشركة (ريلمي) Realme – التابعة لشركة (أوبو) OPPO – صورة ترويجية لهاتف (ريلمي إكس تي) Realme XT الذي سيكون أول هاتف ذكي في العالم تبلغ دقة كاميرته الخلفية 64 ميجابكسل.

شاهد صورة أول هاتف مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل
شاهد صورة أول هاتف مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل

ونشر رئيس التسويق لدى ريلمي (شو تشي تشيس) صورة الهاتف المرتقب على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو)، وكشف أن واحدةً من كاميرات الهاتف الخلفية الأربع سوف تستخدم حساس التصوير العالي الدقة، الذي يُعتقد أنه سيكون حساس 1/1.7” ISOCELL Bright GW1 من سامسونج.

ويحتوي الهاتف أيضًا على عدسات للتصوير الفائق العرض، وعدسات ماكرو، وحساس للعمق. هذا؛ وتتسابق شركة ريلمي مع مواطنتها شاومي في إطلاق أول هاتف ذكي تبلغ دقة كاميرته 64 ميجابكسل، ويُتوقع أن تُعلن شركة شاومي عن هاتف (ردمي نوت 8) Redmi Note 8 في 29 آب/أغسطس الجاري.

شاهد صورة أول هاتف مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل
شاهد صورة أول هاتف مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل
شاهد صورة أول هاتف مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل

يُشار إلى أن كلتا الشركتين لم تعلنا رسميًا عن تاريخ إطلاق هواتفها ذات الكاميرات عالية الدقة في السوق، لذا ليس من الواضح أيهما سوف تكون السباقة في طرح أول هاتف بهذه الدقة للكاميرا في السوق.

وكانت ريلمي قد نشرت في وقت سابق من شهر آب/أغسطس الجاري عينات من الصور التي يمكن لكاميرا (ريلمي إكس تي) التقاطها.

وفي حين أن شركتي شاومي وريلمي تتنافسان في إطلاق أول هاتف ذكي تبلغ دقة كاميرته 64 ميجابكسل، فقد قالت شركة شاومي إنها تعمل على دمج حساس سامسونج الجديد الذي تبلغ دقته 108 ميجابكسل في هاتف قادم، ومع ذلك فلم تقدم أي تفاصيل إضافية تتعلق بالهاتف الذي لا يُعرف اسمه بعد.

شاهد صورة أول هاتف مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل
شاهد صورة أول هاتف مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل

البوابة العربية للأخبار التقنية

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