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العراق يؤكد حقه باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادته وأمنه

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العراق يؤكد حقه باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادته وأمنه العراق يؤكد حقه باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادته وأمنه

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية اليوم الثلاثاء إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قدم إيجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، وأطلع السادة اعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والأعتدة في عدد من المناطق، وما تبعها من إجراءات وقائية وحمائية لجميع المخازن، وشرح التوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة".

وبحسب البيان أكد المجلس على : "حق العراق في اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا ومن خلال المؤسسات الإقليمية ومجلس الأمن والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه وبكل الوسائل المشروعة".

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