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تصريحات عنصرية ضد العرب على قناة تابعة لهيئة البث الإسرائيلية

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تصريحات عنصرية ضد العرب على قناة تابعة لهيئة البث الإسرائيلية تصريحات عنصرية ضد العرب على قناة تابعة لهيئة البث الإسرائيلية

القدس – سبوتنيك. وخرج الإعلامي الإسرائيلي، يارون لندن، بتصريحات عنصرية على قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، وصف فيها العرب بأنهم "وحوش بشرية".

جاءت تصريحات لندن، البالغ من العمر 79 عاما على القناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في برنامج "غيؤولا ولندن" الذي يتشارك بتقديمه مع الإعلامية غيؤولا إيفن-ساعر.

وقال لندن إن "العرب لا يكرهون اليهود فحسب، وإنما يقتلون أنفسهم أولا، فعلى اليمين وعلى اليسار، وفي الأمام وفي الخلف، وفي الشرق وفي الغرب، عرب يذبحون عربا".

​وتابع قائلا "لا يوجد مشكلة في ذلك، أنا لا أتحدث عن الفلسطينيين، وإنما عن الثقافة العربية كلها".

وأضاف أنه يتوقع أن "العرب واليسار سيقولون إن لندن عنصري، بينما سيقول اليمين إن لندن اليساري يقول أيضا إن العرب قتلة... هذا ممل.. لا تفعلوا ذلك".

من جانبها، أصدرت هيئة البث الإسرائيلية تعليقا رسميا على تصريحات الإعلامي الإسرائيلي، التي وصفتها بـ"المؤسفة".

وأدانت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات لندن، معتبرة إياها "تفوّهات مؤسفة من قبل استفزازي".

وأشارت الهيئة الرسمية إلى أنها تنتظر "من السيد لندن الاعتذار على تفوّهاته، حتى الغد منتصف اليوم".

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