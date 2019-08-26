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الحرس الثوري ينفي إصابة أهداف إيرانية في "قصف دمشق"

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الحرس الثوري ينفي إصابة أهداف إيرانية في "قصف دمشق" الحرس الثوري ينفي إصابة أهداف إيرانية في "قصف دمشق"

جي بي سي نيوز :- نفى قائد كبير في الحرس الثوري الأحد، إصابة أهداف إيرانية خلال القصف الإسرائيلي الأخير على دمشق، بحسب وكالة العمالة الإيرانية.

وقال القائد بالحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال محسن رضائي إن "هذا كذب وغير صحيح (..)، لا تملك إسرائيل والولايات المتحدة القوة لمهاجمة مختلف مراكز إيران، ومراكزنا الاستشارية لم تصب بضرر"، على حد قوله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، بزعم أنها لإحباط عملية "خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني وحلفاؤه ضد إسرائيل".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أنه تم "إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني، ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية",وفق وكالات .

وتابع أدرعي: "مقاتلات تابعة للجيش الإسرائيلي شنت ضربة على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرقي دمشق لإحباط الهجوم"، موضحا أن "الغارة استهدفت نشطاء في فيلق القدس الإيراني، ومليشيات شيعية، حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".

جي بي سي نيوز

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