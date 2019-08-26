تينسنت تطلق نسخة موجهة للسائقين من وي شات

كشفت مجموعة (تينسنت القابضة) Tencent Holdings الصينية اليوم الاثنين عن نسخة موجهة للسائقين من تطبيق التراسل الفوري الشهير (وي شات) WeChat، وذلك بالتعاون مع مجموعة صناعة السيارات الصينية المدعومة من الدولة (تشانجان أوتوموبيل جروب) Changan Automobile Group.

وقالت الشركتان في معرض “سمارت تشاينا” Smart China Expo السنوي في مدينة تشونغتشينغ: إن أشهر تطبيق للتراسل في الصين – الذي يملك أكثر من 1.1 مليار مستخدم – سوف يُدمج في طرز السيارات الجديدة التي سوف تُطرح في الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي.

ومع أن النسخة الخاصة بالهواتف الذكية من (وي شات) تقدم خدمات عديدة، مثل: الدفع الإلكتروني، والترفيه، فضلًا عن التراسل، إلا أن النسخة الخاصة بالسيارات سوف تكون محدودة المزايا.

وأوضحت تينسنت في بيان أن النسخة الخاصة بالسائقين سوف تقتصر على المزايا المعتمدة على التحكم الصوتي مع زر ضمن عجلة القيادة، مما يسمح للسائق بإرسال واستقبال الرسائل، وإجراء المكالمات أثناء القيادة، بالإضافة إلى خدمة الملاحة والتنقل (تينسنت ماب) Tencent Map.

وقالت تينسنت – التي تحاول تحويل نفسها من شركة ألعاب وخدمات اجتماعية موجهة للمستهلكين إلى مزود لخدمات المؤسسات – في بيان: إنها حصلت على اتفاقيات شراكة مع 21 شركة لصناعة سيارات، من بينها: (بي إم دبليو) BMW، ومرسيدس نبز، وأودي؛ لطرح حلول للسيارات المتصلة بالإنترنت، وذلك في 45 طرازًا.

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