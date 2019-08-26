بعد يوم من خطاب نصر الله... قنابل مضيئة في مزارع شبعا تحدث حرائق

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية) بـ"قيام قوات العدو الإسرائيلي المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة، بإطلاق قنابل مضيئة عدة في أجواء تله سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، خارج بلدة شبعا، كما سمع دوي عدة انفجارات داخل المزارع المحتلة".

وذكرت الوكالة أن "القنابل المضيئة التي ألقاها العدو الإسرائيلي من موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة، أدت إلى وقوع حريق في منطقة الشحل المحررة غربي شبعا، وعمل الدفاع المدني بشكل سريع على إطفاء الحريق".

يأتي ذلك بعد يوم من خطاب للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، وتأكيده بأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على موقع للحزب في سوريا وكذلك حادثة الطائرات المسيرة التي أسقطت في لبنان لن تمر "مرور الكرام" وأنه سيكون هناك رد على ذلك.

وكان يؤاف غالانت، عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، قال إن خوض الحرب ضد "حزب الله" اللبناني وحركة حماس في قطاع غزة هو الخيار الأخير.

وذكر غالانت، في مقابلة إذاعية اليوم الاثنين، وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "إنني آخذ على محمل الجد تهديدات حزب الله وإيران بالقضاء على دولة إسرائيل".

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، قاعدة عسكرية للجبهة الشعبية-القيادة العامة شرقي البقاع اللبناني، بحسب موقع "إنتل نيوز" الإسرائيلي.

ونفت الجبهة الشعبية- القيادة العامة، سقوط ضحايا جراء القصف.

ونفذ الطيران الإسرائيلي، مساء السبت الماضي وخلال أقل من 24 ساعة، 3 عمليات عسكرية طالت مواقع في سوريا ولبنان والعراق.

ودعت إيران إسرائيل إلى إدراك عاقبة ما أقدمت عليه.

وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "يجب على إسرائيل أن تفهم عواقب وثمن عدوانها على العراق ولبنان وسوريا، وأن لهذه الدول الحق في الدفاع عن نفسها".