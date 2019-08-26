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"أنصار الله" يقصفون الجيش اليمني في الجوف وحجة بـ 6 صواريخ

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القاهرة - سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، أن الجماعة أطلقت 3 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كيلو مترات) على تجمعات للجيش في صحراء الأجاشر بمديرية خب والشعف شرق الجوف قبالة قطاع نجران جنوب غربي .

© Sputnik . Aleksandr Vilf

وأكد أن القصف الصاروخي أوقع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين.

في السياق، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن مقاتلي الجماعة استهدفوا بصاروخين محليي الصنع من ذات النوع "زلزال1"، تجمعات للجيش شرق وغرب جبل النار في مديرية حرض قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وأضافت أن الجماعة قصفت بصاروخ محلي الصنع مماثل وبعدد من قذائف المدفعية تجمعاً عسكرياً يمنياً في جبهة حيران شمال غربي حجة.

وحسب "المسيرة"، حقق القصف الصاروخي إصابات مباشرة في التجمعات العسكرية المستهدفة.

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