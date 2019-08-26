أخبار عاجلة

حمادة صدقي : لو عرض عليّ تدريب الزمالك سأوافق فورا.. أنا مدرب محترف -
فتحي مبروك: أؤيد قرار رحيل "لاسارتي" عن الأهلي -
فتحي مبروك يوجه كلمة في حق النادي الأهلي وجمهوره -
فتحي مبروك: أعشق لعب كرة التنس بجانب كرة القدم -
تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران -
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي

Google+ Print
7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي 7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي

كشف وزير النقل السوري علي حمود أن وزارة النقل تدرس إمكانية فتح نفق يربط بين سهل الغاب في محافظة حماة ومحافظة اللاذقية من أجل تسهيل وتسريع نقل المنتجات الزراعية.

وقال حمود في تصريح صحفي: "منطقة الغاب هي خزان زراعي هام جدا لسوريا وبالتالي يجب أن يكون هناك اهتمام بنقل هذه المحاصيل وإيصالها إلى المرافئ للتصدير، وكذلك النقل بالاتجاه المعاكس".

وأضاف أن الوزراة تقوم بدراسة نفق يصل بين محافظة اللاذقية وسهل الغاب وصولا إلى حلب، وأشار إلى أن هذه الدراسة تتم الآن في وزراة النقل وانشاء الله سنحصل على نتائج جيدة حيث تقول الدراسة الأولية أن المسافة لا تتجاوز 13 كم أي أن قطع المسافة سيكون في 7 دقائق.

وتحاول السورية البحث عن بدائل استراتيجية لدعم الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي ودعم التصدير باعتباره أهم مصدر لدعم الاقتصاد السوري.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليوم - الحكومة تبحث الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

اليوم - الحكومة تبحث الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرياض تجدد دعوتها لاستضافة اجتماع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

الرياض تجدد دعوتها لاستضافة اجتماع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

محلل سياسي عراقي: الحكومة سمحت لكل المعسكرات باستهداف أي طائرة مجهولة

محلل سياسي عراقي: الحكومة سمحت لكل المعسكرات باستهداف أي طائرة مجهولة

7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي

7 دقائق بين اللاذقية وحماة... الحكومة السورية تدرس فتح نفق استراتيجي