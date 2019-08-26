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"الرئاسات الثلاث" في العراق تعتبر هجوم القائم "اعتداء على السيادة"

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القاهرة - سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية اليوم الاثنين إنه "بدعوة من السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، وبحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عٌقد هذا اليوم الإثنين  في قصر السلام ببغداد، اجتماع للقيادات الوطنية تدارس الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة".

© REUTERS / Alaa Al-Marjani

وأضاف البيان "أكد المجتمعون على أهمية متابعة إجراءات المتخذة بصدد المؤشرات المتوفرة عن تورط خارجي بالاعتداء على المخازن التي استُهدفت، وأدانوا هذا الاعتداء الآثم والانتهاك الصارخ لسيادة العراق، واعتبروا الاعتداء الذي حصل على اللواء 45  من الحشد الشعبي في القائم اعتداءاً على السيادة العراقية، وان الشهداء الذين سقطوا نتيجته شهداء العراق".

وتابع البيان "تم التأكيد على دعم الحكومة في إجراءاتها لحماية السيادة وتعزيز قدراتها الدفاعية واتخاذ كافة الإجراءات عبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والإقليمية كافة، التي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته".

وأعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، يوم أمس الأحد، مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، بقصف نفذته طائرات مسيرة مجهولة في قضاء القائم، شمال غربي البلاد قرب الحدود السورية.

وذكر بيان للواء 45 في "الحشد الشعبي" أن القصف استهدف مخازن عتاد، وقال إنه "ضمن سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية للعراق، عاودت غربان الشر استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات - القائم بمسافة تقرب من 15 كم عن الحدود"

وأشار البيان إلى أن "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة، فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث".

SputnikNews

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