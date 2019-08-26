أخبار عاجلة

فتحي مبروك: أؤيد قرار رحيل "لاسارتي" عن الأهلي -
فتحي مبروك يوجه كلمة في حق النادي الأهلي وجمهوره -
فتحي مبروك: أعشق لعب كرة التنس بجانب كرة القدم -
تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران -
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بالفيديو... جنود روس وسوريون بالقرب من النقطة التركية في مورك

Google+ Print
بالفيديو... جنود روس وسوريون بالقرب من النقطة التركية في مورك بالفيديو... جنود روس وسوريون بالقرب من النقطة التركية في مورك

وقال موقع "مراسلون"، إن الجنود الروس والسوريين الذين ظهروا في الفيديو يتواجدون قرب جسر مورك الذي يبعد مسافة 500 متر عن النقطة التركية .

وأشار إلى أن انتشار القوات الروسية والسورية قرب النقطة التركية جاء بعد سيطرة الجيش السوري على كامل ريف حماة الشمالي.

يذكر أن الجيش السوري أعلن إتمام السيطرة الكاملة على ريف حماة الشمالي الذي تتواجد فيه نقطة المراقبة التركية في مورك، والتي أصبحت مطوقة بالكامل بقوات الجيش السوري، وتم القضاء على التنظيمات المسلحة في المنطقة بالإضافة إلى مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي وبعض البلدات الأخرى بجوارها.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد جلسة مباحثات ثنائية غدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد زيارة معرض الطيران الدولي "ماكس-2019".

وقال بيسكوف للصحفيين: "لدى الرئيس يوم حافل غدا. حيث ستجري زيارة رسمية للرئيس التركي أردوغان لمعرض [الطيران الدولي] في جوكوفسك، وبالطبع، سيعقدان مباحثات ثنائية".

وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة التركية، في وقت سابق، بأن أردوغان يعتزم القيام بزيارة إلى الاتحادية تستمر ليوم واحد".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ماكرون: نهاية هيمنتنا ولا غنى عن روسيا

ماكرون: نهاية هيمنتنا ولا غنى عن روسيا

مناورات حماة الصداقة في ريازان الروسية مناورات "حماة الصداقة" بين مصر وروسيا وبيلاروس

مناورات حماة الصداقة في ريازان الروسية مناورات "حماة الصداقة" بين مصر وروسيا وبيلاروس

بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة اقرار قانون الضمان .. نقاشات وسجالات

بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة اقرار قانون الضمان .. نقاشات وسجالات

فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - لقاء مع مدير المبيعات في مؤسسة مروحيات روسيا

فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - لقاء مع مدير المبيعات في مؤسسة مروحيات روسيا