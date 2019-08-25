أخبار عاجلة

تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران -
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : الدور الحلو بـ يفرض نفسه .. و يتحدث عن الجيل الجديد من الشباب -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسن يحكي عن أصعب مشاهد في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : اجواء تصوير مسلسل "حكايتي" من أسباب نجاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

رئيس الوزراء اليمني يصل شبوة وسط احتدام المعارك

Google+ Print

© AP Photo / Hani Mohammed

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر حكومي لوكالة سبوتنيك "رئيس الوزراء وصل إلى شبوة مساء اليوم الأحد، بعد تصدي القوات الحكومية لمحاولة انقلاب ما يسمى بالمجلس الانتقالي على المحافظة".

وأضاف المصدر "يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع محافظ شبوة [محمد] بن عديو، وعدد من المسؤولين الرسميين لمدينة عتق [مركز المحافظة]".

وتشهد شبوة منذ أيام قليلة اشتباكات بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، ومسلحي المجلس الانتقالي الداعي للاستقلال عن اليمن.

وسيطر المجلس الانتقالي في 10 أغسطس/آب الجاري، على العاصمة المؤقتة عدن، أعقبها سيطرته على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، بعد استيلاء قواته على معسكرين للجيش اليمني هناك، فيما يسعى للسيطرة على مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين

استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين

"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة

"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة

الشرطة الفلسطينية في غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة

الشرطة الفلسطينية في غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء غارة إسرائيلية في غزة

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء غارة إسرائيلية في غزة