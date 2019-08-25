نصر الله: إسرائيل استهدفت مركزا لـ"حزب الله" في سوريا وليس موقعا إيرانيا

وكشف الأمين العام أن الهجوم الإسرائيلي على موقع في إحدى ضواحي دمشق يوم أمس السبت هو مركز لحزب الله وليس موقعا لإيران.

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وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله في مهرجان جماهيري أقيم في بلدة العين البقاعية بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير "الجرود" من الإرهابيين:

"ما حصل في سوريا أمس قصف جوي استهدف أحد المنازل في بلدة عقربا في ضواحي دمشق ونتانياهو فاخر بما قام به وأعلن أن المستهدف مركز لقوة القدس وبأن المستهدف إيرانيون ويقدم نفسه كبطل قومي وشجاع ومقدام ونتنياهو يكذب على شعبه ويبيعهم كلام فارغ ويخالف الحقائق الواقعية والميدانية والجيش الاسرائيلي أغار أمس على مركز لحزب الله وهو بيت وليس موقعا إيرانيا والمكان المستهدف في سوريا لا يوجد فيه إلا شباب لبنانيون من حزب الله وارتقى فيه شهيدان هما ياسر ضاهر وحسن زبيب".

وأضاف نصر الله: "وسأعيد تذكير العالم بهذا الالتزام إذا قتلت إسرائيل أيا من إخواننا في سوريا سنرد في لبنان وليس في مزارع شبعا، وأقول للجيش الإسرائيلي على الحدود "قف على الحائط على جر ونصف وانطرنا" يوم أو اثنين أو 3 أو 4 وأقول للإسرائليين ما حصل ليلة أمس لن يقطع وأقول للإسرائيليين نتنياهو ينظم انتخابات بدمائكم ويستجلب لكم النار من كل مكان".