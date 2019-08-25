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سلطنة عمان تستضيف حلقة عمل لمكاتب الطيران الدولية

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القاهرة –سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "عُمان"، تشارك في الحلقة، التي تعقد بمدينة صلالة على مدى أربعة أيام، أكثر من 20 دولة بـ 100 خبير ومختص، يمثلون مجالات مختلفة من سلطات الطيران المدني والعسكري والبحري والملاحة الجوية.

© REUTERS / HANDOUT

وتهدف هذه الحلقة لتقديم نظرة عامة على آخر التطورات المتعلقة بالبحث والإنقاذ من وجهات نظر منظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية.

كما تهدف إلى تبادل تجارب الدول، فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ، ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعاون المدني والعسكري، وتطوير التكنولوجيا، والدروس المستفادة من ترتيبات البحث والإنقاذ، وكذلك توفير فرصة للمناقشات الثنائية متعددة الأطراف حول اتفاقيات "اس إيه آر" - الاتفاقية الدولية للبحث وإنقاذ الأرواح لعام 1979.

كما سيتم إجراء تمرين عملي يهدف إلى تعريف المشاركين بالجوانب التشغيلية والتطبيقية للبحث والإنقاذ في سلطنة عمان.

SputnikNews

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