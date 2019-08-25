بعد سقوط "طائرتين إسرائيليتين" ببيروت.. بومبيو يدعو الحريري لتجنب التصعيد

بيروت - سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، فقد "تلقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالاً من وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، حيث جرى عرض تطورات الساعات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية".

وأكد "بومبيو"، وفقا للبيان، "على ضرورة تجنب أي تصعيد، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور".

من جانبه، "شدد الرئيس الحريري على التزام لبنان بموجبات القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 ، منبها إلى مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية، ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات".

وأكد سعد الحريري على "بذل كل الجهود من الجانب اللبناني لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتر".