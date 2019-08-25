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إسرائيل تنشر تفاصيل جديدة بشأن مواقع كانت إيران تجهز لاستهدافها

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إسرائيل تنشر تفاصيل جديدة بشأن مواقع كانت إيران تجهز لاستهدافها إسرائيل تنشر تفاصيل جديدة بشأن مواقع كانت إيران تجهز لاستهدافها

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها تفاصيل العمليات الإسرائيلية التي كانت تنوي إيران تنفيذها في إسرائيل- على حد قوله.

وقال أدرعي:

تفاصيل جديدة: يتابع جيش الدفاع في الأسبوع الأخير محاولة فيلق القدس تنفيذ عملية تخريبية، عن طريقة تحليق عدة طائرات مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية. الحديث عن طائرات مسيرة يتم استخدامها لأغراض انتحارية أو لإلقاء متفجرات.  

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

العناصر الذين تم اختيارهم لتنفيذ هذه المهمة هم أفراد في الميليشيات الشيعية، عناصر إرهابية يأتي بهم فيلق القدس وقاسم سليماني إلى سوريا، ويدربهم ويسلحهم. الحديث عن ميليشيات تعمل وفق أجندة فيلق القدس لأغراضه بهدف تنفيذ عملية، وليس بأي مسمى أو إطار أخر.

وأنهي أدرعي تغريداته بقوله:

الليلة الماضية تقرر استهداف هذه الخلية في قرية عقربا السورية، بعد الاستنتاج أن الخلية تنوي تنفيذ العملية في الساعات المقبلة انطلاقًا من الأراضي السورية باتجاه أهداف إسرائيلية.

ومن جانبها، أوضحت القناة العبرية الـ"13" أن الغارات الإسرائيلية على مدينة عقربا السورية، فجر اليوم، الآحد، استهدفت مجموعة يقودها قاسم سليماني، خططت لمهاجمة إسرائيل بطائرات مسيرة.

SputnikNews

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