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إعلام: "رد قاس" من حسن نصر الله على حادثة الطائرتين الإسرائيلتين

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© REUTERS / SANA/ Handout

وحسب قناة "المنار"، التابعة لحزب الله، يطل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عند الساعة الخامسة ونصف من عصر اليوم الأحد، خلال الاحتفال الجماهيري الذي سيقيمه حزب الله في بلدة العين البقاعية بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الجرود من الإرهابيين.

بدورها، قالت قناة "الميادين"، إن هناك "رد قاس من نصر الله اليوم على حادثة طائرتي الضاحية".

وأشارت القناة التابعة لحزب الله، إن المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف أكد أن ما حصل من إسرائيل هو انتهاك صريح للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الرد سيكون في كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ولا كلام قبل ذلك.

وأوضح عفيف، أنه "لم يسجل سقوط جرحى وإنما كانت هناك إصابات طفيفة ناجمة عن تكسير الزجاج.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، مؤكدة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

SputnikNews

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