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حزب الله: الطائرتان الإسرائيليتان كانتا تستهدفان مواقع لم يحددها التحقيق حتى الآن

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وأوضح محمد عفيف، المسؤول الإعلامي لـ"حزب الله"، إن "موقف الحزب ردا على هذا العدوان سيأتي في خطاب الزعيم السيد حسن نصر الله في وقت لاحق يوم الأحد".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني قد ذكر إنه "بتاريخ 25 أغسطس/ آب، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف البيان: "على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت صورا من داخل المركز الإعلامي لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالمركز نتيجة انفجار الطائرة الإسرائيلية المسيرة.

وكان مسؤول في حزب الله قال لـ"رويترز" إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول، أن "الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله، وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي.

بدوره، كشف المسؤول الإعلامي في ​حزب الله،​ محمد عفيف، أن الحزب لم يسقط أي ​طائرة​ إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت صباحا.

SputnikNews

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