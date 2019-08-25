أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : الدور الحلو بـ يفرض نفسه .. و يتحدث عن الجيل الجديد من الشباب -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسن يحكي عن أصعب مشاهد في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : اجواء تصوير مسلسل "حكايتي" من أسباب نجاحه -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : نوع الوجع اللي موجود في شخصية "علي " موجودة في شباب كتير -
برنامج مساء dmc - حلقة الثلاثاء مع (رامي رضوان) 27/8/2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - قراءة في تطورات الأوضاع بالسودان بعد توقيع اتفاق الفترة الانتقالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

عودة 1024لاجئ إلى سوريا من الأردن

Google+ Print
عودة 1024لاجئ إلى سوريا من الأردن عودة 1024لاجئ إلى سوريا من الأردن

جي بي سي نيوز:- أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن أكثر من 1.4 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية، عاد 1451 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 427 لاجئاً (128 امرأة و218 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1024 شخصاً (307 نساء و522 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب ، وفقا لـ "سبوتنيك" .
وذكرت النشرة أيضاً، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام، على مساحة 2.3 هكتار، في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق)، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إسرائيل تتحرك عسكريا على حدود لبنان

إسرائيل تتحرك عسكريا على حدود لبنان

إدلب.. الفصائل تشن هجوم عنيف على شرق خان شيخون

إدلب.. الفصائل تشن هجوم عنيف على شرق خان شيخون

بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة اقرار قانون الضمان .. نقاشات وسجالات

بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة اقرار قانون الضمان .. نقاشات وسجالات

بالفيديو و الصور : سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة

بالفيديو و الصور : سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة