عودة 1024لاجئ إلى سوريا من الأردن

جي بي سي نيوز:- أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن أكثر من 1.4 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية، عاد 1451 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 427 لاجئاً (128 امرأة و218 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1024 شخصاً (307 نساء و522 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب ، وفقا لـ "سبوتنيك" .

وذكرت النشرة أيضاً، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام، على مساحة 2.3 هكتار، في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق)، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.