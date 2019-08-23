عودة 751 لاجئا سوريا من الاردن الى بلادهم خلال الــ 24 الساعة الماضية

جي بي سي نيوز :- أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، اليوم الأربعاء، بعودة أكثر من 1.1 ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية، عاد 1166 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 415 لاجئاً (125 امرأة و212 طفلا) من لبنان، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 751 شخصاً (225 امرأة و383 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب". (سبوتنيك)