للمرة الأولى... سعوديات يشاركن في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة

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وبحسب بيان للسفارة السعودية حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، اليوم الجمعة، تستضيف العاصمة الأردنية عمان، البطولة خلال الفترة من 24- 30 أغسطس/ آب الجاري.

وقال مقرن بن محمد المقرن، رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة:

إن مشاركة كوادر التحكيم النسائية الوطنية في تحكيم البطولات الخارجية للعبة تكتسب أهمية كبيرة، حيث أنهن مؤهلات على أعلى مستوى للقيام بهذا الدور، مما سينعكس بشكل إيجابي على تطوير مكانتهن وإكسابهن الخبرة العميقة.

وأضاف أن الأمر يعزز خطط الاتحاد التي يسعي من خلالها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر تمكين المرأة السعودية على الصعيدين المحلي والدولي في كافة المجالات.

ويستعد عدد من الحكام السعوديين الرجال للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة بالأردن، حيث تم ترشيح الحكمان محمد باسودان وأمجد هوساوي من قبل الاتحادين العربي والآسيوي للريشة الطائرة، للمشاركة بتحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة.

والتحق الحكام المشاركون في تلك المنافسات خلال الفترة السابقة بمجموعة مميزة من البرامج التدريبية، وشاركوا في تحكيم العديد من المنافسات الداخلية للعبة، استعدادا للبطولات الدولية، وذلك ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتطوير إمكانيات الحكام واكسابهم للخبرة.