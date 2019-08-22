"أنصار الله" تعلن عن قصف مطار الحديدة من قبل التحالف العربي

ولم يصدر بعد تعليق من التحالف حول صحة الحادثة.

وتتواصل على الساحة اليمنية منذ أكثر من أربع سنوات مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة، وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة أخرى، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة صنعاء.

وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى اتفاق في ستوكهولم في ختام مشاورات السلام اليمنية، يتضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور فيها.