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الرئاسات الثلاث تبحث في بغداد تفجيرات مخازن الأسلحة

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الرئاسات الثلاث تبحث في بغداد تفجيرات مخازن الأسلحة الرئاسات الثلاث تبحث في بغداد تفجيرات مخازن الأسلحة

وتركز الاجتماع لمناقشة مستفيضة بشأن الوضع الأمني للبلد وخصوصاً التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية.

وعبر الاجتماع عن أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب وأن العراق قد حسم موقفه منها لصالح الدور المحوري للعراق من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الإقليمي.

أفادت مديرية الدفاع المدني في العراق في وقت سابق، بوقوع انفجار كدس عتاد تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، وسط البلاد، قرب قاعدة بلد الجوية، والذي يعد رابع كدس عتاد ينفجر خلال شهر في العراق.

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