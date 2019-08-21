أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": لا يمكن الاستغناء عن حزب الإصلاح في تلك المرحلة

Google+ Print

وأضاف المصدر، الذي رفض نشر اسمه في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "أعتقد أن تلك التغييرات ستعزز من موقف والشرعية وسوف تعطي زخما جديدا للمشهد السياسي في اليمن".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

وحول المطالبات باستبعاد حزب التجمع الوطني للاصلاح من المشهد السياسي، استبعد المصدر أن يحدث ذلك في تلك المرحلة نظرا لأن الإصلاح لدية قوة على الأرض ويمثل جزءا أساسيا من مكونات الشرعية.

وسيطر مقاتلو المجلس الانتقالي على عدن بعد اتهامه "حزب الإصلاح"، الذي تعتبره الإمارات أحد أذرع جماعة "الإخوان المسلمين"، في هجوم صاروخي نفذته "أنصار الله" على قوات جنوبية هذا الشهر، وهو اتهام ينفيه الحزب.

وقال المجلس في بيان لمجلس الأمن الدولي قبل إفادة بشأن اليمن اليوم في نيويورك إن صوت الجنوب استبعد من طاولة المفاوضات لفترة طويلة وإن المسؤولية الآن تقع على عاتق المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لقبول الواقع الجديد على الأرض.

وأكدت الحكومة في رسالة إلى مجلس الأمن دعوتها للإمارات لوقف دعمها لقوات المجلس الانتقالي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

استجابة لأولياء الأمور الحكومة تعلن استمرار أداء طلاب الثانوية لغات لمادتي العلوم والرياضيات

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

مساء dmc - الحكومة ترصد وتوضح حقيقة 12 شائعة انتشرت في 14 يوما

أول قرار صادم بعد حلف المجلس السيادي والحكومة اليمين الدستورية في السودان

أول قرار صادم بعد حلف المجلس السيادي والحكومة اليمين الدستورية في السودان