الجيش السوري يدخل أحياء خان شيخون

وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب إن قوات الجيش السوري بدأت بعد ظهر اليوم بالدخول إلى أحياء مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي.

وأشار إلى أن وحدات الهندسة تقدمت القوات الداخلة إلى خان شيخون للبدء بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها التنظيمات المسلحة، تمهيدا لإعلان المدينة لاعلانها آمنه بشكل كامل.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن طائرات الاستطلاع قامت بمسح جوي لمختلف أرجاء المدينة على مدى الـ24 ساعة الماضية.

وبدأ الجيش السوري، منذ أكثر من شهر، عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على إدلب، حيث استعاد بلدات وتلال استراتيجية، أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي، والتي مهدت للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي.