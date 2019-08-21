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أنصار الله: تحليق الطيران الأمريكي في الأجواء اليمنية "غباء أو استكبار"

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وهدد الناطق باسم أنصار الله، الولايات المتحدة قائلا "من ينتهك سيادة اليمن سيواجه برد".

وقال عبد السلام في تغريدة عبر على موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء: "تحليق الطيران الأميركي فوق أجواء الجمهورية اليمنية مشاركةٌ فعلية في العدوان".

وتابع "ذلك التحليق استباحة لدولة ذات سيادة، وعدم إدراك الأمريكان لعواقب ما يفعلون إما غباء أو استكبار".

ومضى قائلا "اليمن ليس ساحة مفتوحة للسياحة في الوقت الحاضر، من ينتهك سيادة بلدنا سيواجه برد".

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة "أنصار الله" قد نقلت، في وقت سابق، عن متحدث عسكري من "الحوثيين"، قوله إن الدفاعات الجوية للجماعة أسقطت طائرة أمريكية مسيرة.

وأعلن مسؤولان أمريكيان أن الطائرة العسكرية أسقطت فوق محافظة ذمار في اليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء إن "دعم الإيرانيين لجماعة (أنصار الله) "الحوثيين" تهديد للأمن والاستقرار وللشركاء".

​وتابعت "نحن نحقق في تقارير عن هجوم شنته قوات "الحوثيين" المدعومة من إيران على نظام جوي أمريكي دون طيار (UAS) يعمل في المجال الجوي المرخص له فوق اليمن".

وأوضحت "لقد كنا واضحين في أن الإجراءات الإيرانية الاستفزازية ودعم المتشددين الحوثيين يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار في المنطقة وشركائنا".

وتقود منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية لدعم الرئيس عبد منصور هادي لاستعادة السلطة، والسيطرة على المناطق التي استولى عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

SputnikNews

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