أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مندوب سوريا في الأمم المتحدة: تركيا أدخلت إرهابيين من هذه الجنسيات إلى إدلب

Google+ Print
مندوب سوريا في الأمم المتحدة: تركيا أدخلت إرهابيين من هذه الجنسيات إلى إدلب مندوب سوريا في الأمم المتحدة: تركيا أدخلت إرهابيين من هذه الجنسيات إلى إدلب

وشدد الجعفري على وجوب وقف ممارسات الاحتلال الأمريكي والتركي العدوانية في الأراضي السورية، الداعمة للإرهاب، وجرائمهما بحق السوريين والمنشآت المدنية والبنى التحتية. بحسب وكالة "سانا".

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، التي جاءت تحت عنوان "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين... تحديات السلم والأمن في الشرق الأوسط":  إن احترام مبادئ المساواة في السيادة بين الدول التي تأسست عليها الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يستوجب أمورا ضرورية.

وتابع الجعفري:

من ضمنها إلزام الولايات المتحدة وحلفائها بمن فيهم قوات الاحتلال التركي بإنهاء وجودهم العسكري اللاشرعي على أراضي سورية، ووقف ممارساتهم العدوانية الداعمة للإرهاب، وجرائمهم بحق السوريين والمنشآت المدنية والبنى التحتية.

وأشار المندوب السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى قيام تركيا خلال اليومين الماضيين بإدخال مرتزقة وإرهابيين من الأوزبك والطاجيك والقوقازيين والإيغور والأتراك وغيرهم من أوروبيين وعرب، عبر الحدود التركية مع سوريا إلى إدلب.

وعزى الجعفري ذلك إلى دعم تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المدرج على لائحة الإرهاب الدولية والكيانات الإرهابية الأخرى المرتبطة به، بالإضافة إلى آليات محملة بالأسلحة والذخائر لدعمهم، مشيرا إلى أن حالة التواطؤ وصلت بالبعض إلى تسمية أولئك الإرهابيين الأجانب بـ "المعارضة السورية المسلحة المعتدلة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي"

مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي"

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على 5 مواقع ومقتل عسكريين سودانيين في حجة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على 5 مواقع ومقتل عسكريين سودانيين في حجة