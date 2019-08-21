بالفيديو... آخر تطورات قضية وافد عربي "أساء للذات الإلهية" في الكويت

وفي آخر تطورات القضية أخلت النيابة العامة الكويتية سبيل وافد لبناني يدعى أحمد حلوم، يعمل ”ميكاب ارتست“، بكفالة قدرها 500 دينار، وذلك بعد حجزه 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية ”الإساءة للذات الإلهية“؛ بحسب موقع "إرم نيوز".

وتم إلقاء القبض على حلوم بعد نشره مقطع فيديو برفقة أشخاص آخرين وكان محتدما في نقاش بشأن صيام عرفة، حيث تبادل مع شخص آخر السباب، موضحًا وجهة نظره بأنه ”لا يريد الصيام بحجة غفران الذنوب، والأفضل الصيام بنوايا طيبة، وليس لارتكاب ذنوب وصيام عرفة بدعوى طلب الغفران".

وفي وقت سابق أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بسجن الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد، سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 5000 دينار كويتي ما يعادل (16.500 دولار) في قضية التعدي على الذات الإلهية.

وتشدد الداخلية الكويتية حرصها بتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع أي شخص يسيئ إلى الذات الإلهية والدين الإسلامي.