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التحالف العربي يعلن استهداف قدرات عسكرية نوعية لـ"أنصار الله"

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وقال الناطق باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، وفقا لما نقلت صحيفة "عكاظ" ، "التحالف استهدف قدرات عسكرية نوعية للمليشيات الحوثية في صنعاء .. استهدفنا مقرات تحوي صواريخ باليستية وطائرات مسيرة للمليشيات في صنعاء".

© Sputnik . Alexey Kudenko

وأضاف المالكي "العملية العسكرية استهدفت مقرات للمليشيات في صنعاء كانت تعود للحرس الجمهوري اليمني".

وأكد المالكي، أن قوات التحالف "اتخذت إجراءات لحماية المدنيين" في العاصمة اليمينة، أثناء العملية العسكرية، التي نفذت، مساء أمس.

وذكر مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، أمس، أن طيران "التحالف" نفذ 6 غارات على جبل عطان الذي يضم معسكر ألوية الصواريخ التابعة لقوات الحرس الجمهوري، على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء، وسط تحليق مكثف.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية وإسلامية، ضد جماعة الحوثيين لاستعادة أراض سيطرت عليها منذ أواخر 2014، وأبرزها العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم مناطق شمال وغرب البلاد.

وتنفذ قوات "التحالف" عمليات برية ضد الحوثيين وحلفائهم، بالمشاركة مع قوات الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ كما تشن غارات جوية على مواقع عسكرية ومؤسسات تابعة للجماعة.

وتسبب القصف الصاروخي المتبادل، والغارات الجوية، في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين في اليمن، وأدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح السكان من مناطق النزاع.

SputnikNews

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