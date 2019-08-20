أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مئات الجزائريين يتظاهرون مطالبين برحيل رموز نظام بوتفليقة

Google+ Print

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن المتظاهرين طالبوا مع بداية مسيرتهم بإطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة، وجميع معتقلي الحراك، ودعوا إلى توحيد الصف وعدم السماح بحدوث انقسامات في صفوف الحراك أو بين الطلاب، خاصة بعد إلغاء ندوةٍ  طلابية لم تحقق الإجماع بين كل الأقطاب الممثلة للحراك الطلابي.

© AFP 2019 / RYAD KRAMDI

وطالب المتظاهرون المواطنين بمشاركتهم في التظاهر حرصا على نيل حقوقهم.

كما علت أصوات المتظاهرين، عند مرورهم أمام مقر الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في شارع العربي بن مهيدي، بشعارات رافضة للحوار مع السلطات الحاكمة من دون تهدئة الأوضاع، والسعي لتجسيد تغيير حقيقي  للنظام في الجزائر.

وقبيل انطلاق المظاهرة انخرط المشاركون في جلسة نقاش جمعتهم بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة كالعادة قبيل مسيرة الثلاثاء من كل أسبوع، جلسةٌ طبعتها الأحداث الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية، وعلى رأسها اقتحام بعض الطلاب اجتماع هيئة الوساطة والحوار الأحد الماضي وما تبعه من ترحيب ونقد من أطراف مختلفة، حيث أصّر الطلبة المتدخلون على إبعاد أي شبهة عنف من طرفهم.

وأكد الحضور أنهم ظلوا لأكثر من ستة أشهر متظاهرين سلميين وأنهم يبقون سلميين إلى أن تتحقق مطالب الحراك الشعبي".

وعن أسباب مساندتهم لمسيرة الطلبة يقول أحد المتظاهرين لوكالة سبوتنيك، "نحن مع الشباب، لا أريد تضييع مسيرة الطلبة، هم أهم عنصر في هذا الحراك، نريد لهم مستقبل أفضل".

وتحولت مسيرات الطلاب، بمرور الأسابيع، إلى مجالس للنقاش والحوار يشارك فيها مواطنون من مختلف الشرائح، ومع اقتراب بدء الدراسة في الجامعات فمن المرتقب أن يزداد زخم الحراك الطلابي، الذي حجز لنفسه مكانة أساسية في المشهد السياسي الجزائري.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي"

مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي"

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على 5 مواقع ومقتل عسكريين سودانيين في حجة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على 5 مواقع ومقتل عسكريين سودانيين في حجة