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الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى طرابلس

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وأظهر مقطع ، نشرته صفحة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، تحرك عشرات الآليات العسكرية التابعة "للكتيبة 166 مشاة"، بكامل عتادها وأفرادها نحو العاصمة طرابلس، للمشاركة في عملية تحريرها.

© REUTERS / HANI AMARA

وذكرت قناة "العربية" أن هذه "التعزيزات الجديدة تضاف إلى الوجود العسكري القوي الذي يمتلكه الجيش الليبي في ضواحي طرابلس، بعدما سجلت قواته تقدمات هامة وسيطرت على مواقع مهمة خاصة جنوب العاصمة، لكن يتوقع من وراء هذه الخطوة، أن يقوم بتوسيع رقعة القتال وفتح جبهات جديدة خلال الأيام المقبلة، من أجل حسم المعركة في أسرع وقت ممكن".

وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

ويتهم الجيش الليبي والبرلمان في الشرق أنقرة والدوحة بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا.

SputnikNews

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