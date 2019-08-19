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"الخارجية" تدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة في السعودية

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"الخارجية" تدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة في السعودية "الخارجية" تدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة في السعودية

جى بي سي نيوز  :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الآثم الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة في ، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان، تصعيداً خطيراً جديداً يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة ويزيد من التوتر في المنطقة.
وأكد القضاة تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

جي بي سي نيوز

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