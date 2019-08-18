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المسماري: العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية مستمرة يوميا

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المسماري: العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية مستمرة يوميا المسماري: العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية مستمرة يوميا

وأضاف، اليوم الأحد 18 أغسطس / آب: "نفذنا 12 ضربة جوية استهدفت الدعم العسكري التركي لميليشيات طرابلس".

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن وتيرة الضربات الجوية زادت خلال الفترة الأخيرة، مضيفا: "الضربات التي نفذها سلاح الجو في مناطق العزيزية والهيرة وغريان وزوارة وأبو كماش".

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن الضربة، التي نفذت في مطار زوارة جاءت بناء على معلومات استخبارية موثوقة بأن المطار يستخدم لأغراض عسكرية.

وقال اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة الليبية تخوض معركة شرسة مع تنظيم "داعش" الإرهابي على عدة محاور في البلاد. 

وقال المسماري: "قواتنا قادرة على إنهاء المعركة ونعمل على حماية المدنيين، والمعركة الآن بين جيش نظامي ومليشيات إرهابية".

وتابع: "تنظيم داعش الإرهابي موجود مع مليشيات السراج في مدينة مرزق"، مضيفا: "سلاح الجو استهدف الكلية الجوية بمصراتة لأنها تحولت لقاعدة جوية تركية".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.

ويتهم الجيش الوطني الليبي تركيا وقطر بالتدخل في الشأن الليبي ومساندة حكومة الوطني ودعمها بالسلاح والجنود، بينما تتهم حكومة الوفاق والإمارات بدعم الجيش ومده بالأسلحة وتنفيذ غارات جوية لصالحه.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

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