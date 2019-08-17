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الكويت تدين استهداف حقل ومصفاة الشيبة السعودي بطائرات مسيرة

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الكويت تدين استهداف حقل ومصفاة الشيبة السعودي بطائرات مسيرة الكويت تدين استهداف حقل ومصفاة الشيبة السعودي بطائرات مسيرة

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، "إن مصدرا مسؤولا أعرب طعن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الذي تعرض لع حقل الشيبة البترولي في المملكة العربية الشقيقة، وأن هذا العمل يستهدف أمن واستقرار المملكة، ويتطلب جهدا عالميا لوقفه".

وأكد المصدر "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها".

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مسيرة، فيما أكدت أكدت الرياض أن الهجوم لم يؤثر على الإنتاج ولم يسبب خسائر بشرية.

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