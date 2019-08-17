بالصور... القوات العراقية تدمر وكرا لـ "داعش" قرب تلال حمرين

وجاء في بيان القيادة أن "اللواء 4 وبإسناد فوج المشاة الآلي الفرقة 5 تمكن من تدمير وكر للعصابات الإرهابية أحتوى على مواد غذائية وملابس وفرش وأدوات طبخ والاستيلاء على دراجة هوائية نوع "بيكب" ودراجة نارية أثناء تفتيش مناطق العواشرة والمبدد وأبو ركبة غرب ناحية الرشاد في كركوك والمحاذية لتلال حمرين .

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 يوليو/تموز الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.