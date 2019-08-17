اليمن... قيادي بالانتقالي يوضح الموقف من الحوثيين بعد أحداث عدن
وتابع العفيفي في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، نحن جزء لا يتجزأ من التحالف الذي تقوده السعودية ودولة الإمارات، وقد تكون هناك استراتيجية خلال الأيام القادمة، قد تختلف أو تتغير وفق معطيات المرحلة والواقع.
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وشهدت مدينة عدن الجنوبية أحداث دامية خلال الأيام العشرة الماضية سقط خلالها عشرات الضحايا بين قوات الحزام الأمني والقوات الموالية للشرعيىة استمرت لمدة خمسة أيام انتهت بسيطرة قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات على قصر الرئاسة في "معاشيق" بعدن والمقار الحكومية وهروب أعضاء الحكومة من عدن قبل وقف التهدئة وبدأ حوارات الرياض.