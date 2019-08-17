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السعودية تطلق أول تصريح رسمي حول دور الإمارات في "أحداث عدن"

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السعودية تطلق أول تصريح رسمي حول دور الإمارات في "أحداث عدن" السعودية تطلق أول تصريح رسمي حول دور الإمارات في "أحداث عدن"

وكتب آل جابر، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "تثمن المملكة الدور الفعال للأشقاء في الإمارات وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها، في إطار جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن والاستقرار".

وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي أكدت متانة العلاقات - الإماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن".

اعتبر آل جابر، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن "الجهود التي اتخذت من كافة الأطراف لمعالجة أحداث عدن أبرزت وحدة الصف في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران العدو الحقيقي لليمن، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن يكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران".

إلى ذلك، حيا السفير السعودي "الإخوة الإعلاميين والناشطين اليمنيين الذين سخروا أقلامهم لتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الصف، وتفاعلهم الإيجابي مع الجهود السياسية التي تبذل من مختلف الأطراف لمعالجة الأحداث في عدن، وتغليبهم للمصلحة الوطنية، والابتعاد عن الطرح المتشنج".

​وأعلن التحالف العربي في اليمن، صباح اليوم السبت، أن "وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني، بدأت الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك استجابة لدعوات التحالف.

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