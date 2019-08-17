السودان يعلن اسم وزير الدفاع في المجلس السيادي
وكشف الكباشي عن اختيار 5 من أعضاء المجلس الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي المزمع إعلان تشكيله يوم غد الأحد، بحسب موقع "العين الإخبارية".
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ولفت الكباشي إلى أن المجلس العسكري اختار الفريق جمال عمر لتولي حقيبة الدفاع في الحكومة السودانية الجديدة.
ويشهد السودان، اليوم السبت 17 أغسطس/آب الجاري، حدثا تاريخيا، حيث يتم التوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم، والتي تمثل بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.
ووقعت اضطرابات متواصلة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس/ آب الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.