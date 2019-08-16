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وزير الإعلام اليمني: "الانتقالي" يؤكد مضيه بالانقلاب والسعي للسيطرة على الجنوب

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وزير الإعلام اليمني: "الانتقالي" يؤكد مضيه بالانقلاب والسعي للسيطرة على الجنوب وزير الإعلام اليمني: "الانتقالي" يؤكد مضيه بالانقلاب والسعي للسيطرة على الجنوب

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر": "بيان المجلس الانتقالي يؤكد مضيه في سيناريو الانقلاب وتجاهله للجهود التي يبذلها الأشقاء في لاحتواء الأحداث في عدن وعودة الأوضاع لطبيعتها، بل والسعي للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية خدمة للأجندة الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة".

© REUTERS / Naif Rahma

وأضاف "ما قام به المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن ليس انقلاباً على الشرعية وتهديدا للنسيج الاجتماعي وضربا المشروع الوطني فحسب، فأهم واخطر نتائجه ضرب الموقف العربي المقاوم للمخططات الإيرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وأداتها المتمثلة بالمليشيا الحوثية".

وأشار إلى أن "أي تمرير أو تماهي مع انقلاب المجلس الانتقالي في عدن بهذا الظرف، يسقط مشروعية مواجهة الانقلاب الحوثي في صنعاء، ويسقط مبررات تدخل تحالف دعم الشرعية لمواجهة انقلاب المليشيا الحوثية على الحكومة".

وأكد الإرياني أن "الحكومة ستقوم بواجبها الدستوري والقانوني في مواجهة أي محاولة للمساس بكينونة الدولة، وكما واجهنا المليشيا الحوثية الإيرانية، سنواجه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار مؤسسة الجيش والأمن"، على حد تعبيره.

وحذر من "التداعيات المستقبلية لأي تشكيلات خارج الجيش والأمن"، معتبراً أنها "بذور للعنف والفوضى والاحتراب الأهلي".

وجدد وزير الإعلام اليمني "الثقة بأهلنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودعمنا الكامل لجهودهم لإنهاء الانقلاب واحتواء الأحداث في محافظة عدن"، مؤكداً أن "موقف قيادة وحكومة المملكة واضح وثابت في دعم وحدة وأمن واستقرار اليمن".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أصدر الخميس، بياناً سياسياً، أعلن فيه رسمياً توليه إدارة شؤون المحافظات الجنوبية في اليمن.

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