نصر الله: الجيش الإسرائيلي غير قادر على القيام بعملية عسكرية ضد لبنان أو غزة

وأضاف نصر الله: "اليوم لدينا جبهة مقاومة ممتدة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن وقوى سياسية حية في البحرين وتونس والمنطقة والعالم".

وأوضح أن: "إسرائيل لا تعتدي على لبنان لأنها لا تخاف فقط من حزب الله وإنما هي تعتقد أن أي حرب جديدة على لبنان قد تفجر المنطقة عبر محور المقاومة، الاستناد إلى محور المقاومة سيمنع أي حرب على سوريا وسينهي العدوان على اليمن وسيمنع عودة الهيمنة الأمريكية على العراق".

صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، بأن حرب تموز 2006 توقفت لسبب واحد وهو إدراك الأمريكي والإسرائيلي بالفشل في تحقيق نتيجة في هذه الحرب وخوفهم من "انقلاب السحر على الساحر".

وكان الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد بعث برسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة اللبنانية في حرب تموز 2006.

وقال شمخاني، في الرسالة، إن "محور المقاومة يتابع عن كثب مساعي إسرائيل لإثارة التوتر، وسيفرض عليها الهزيمة في أي جبهة كانت"، وأضاف إننا "سنشهد قريبا زوال إسرائيل من الوجود وتحرير فلسطين"، وذلك حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية.

وتابع شمخاني أن "المقاومة الإسلامية حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر وهزمت المشروع الإسرائيلي الأمريكي للشرق الأوسط الجديد"، مضيفا أن "المقاومة في لبنان استطاعت، إنقاذ العالم من خطر الإرهاب التكفيري من خلال التضحية بالشهداء، والعالم اليوم مدين لمقاتلي المقاومة".

يتبع...